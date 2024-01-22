إبداعات الفلسفة في الأندلس.. أحدث إصدارات جناح حكماء المسلمين

يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوَّاره كتاب «الفلسفة الإسلامية في المغرب (دراسة ونقد)»، بقلم عماد خفاجي، من كبار علماء الأزهر الشريف، الذي يتناول الحركة العقلية في الأندلس والعوامل التي أدت إلى انتقال الفلسفة إليها وازدهارها فيها من إصدارات مجلس حكماء المسلمين.

إبداعات الفلسفة الإسلامية في الأندلس

ويوضِّح المؤلف في مقدمة كتابه أن الحديث في هذا الكتاب لا يشمل سوى تيَّار واحِدٍ من تيارات الفكر الفلسفي في الإسلام، ويعني به ذلك التيار الذي اصطلح على تسميته باسم الفلسفة وهو التيار المشائي في الفكر الإسلامي، كما أنه يحدد كذلك بأن البلد الذي يشمله حديث الكتاب هو الأندلس (إسبانيا والبرتغال حاليًا).

ويشتمل الكتاب على ثلاثة مباحث، المبحث الأوَّل: قِصَّةُ الغزالي معَ التَّيَّارِ المشائي في الفكر الإسلامي في المشرق، ويشتمل على العناصر التالية: الغزالي والبحث عن المعرفة اليقينيَّة، بحث الغزالي في وسائل المعرفة، الغزالي والتيارات الفكرية الموجودة في عصره، مقياس الغزالي في تقويم التيارات الفكرية، الدَّافع الذي حمل الغزالي على نقد الفلسفة والفلاسفة، العلوم الفلسفيَّة والموقف الديني منها في نظر الغزالي، الغزالي وقضية التكفير والتبديع في المسائل الفلسفية، موقف المتكلمين قبل الغزالي من التيارات الفلسفية، أثر نقد الغزالي للتيار المشائي في الفكر الإسلامي.

الحركة العقلية في الأندلس

بينما يناقش المبحث الثاني الحركة العقلية في الأندلس والعوامل التي أدت إلى انتقال الفلسفة إليها وازدهارها فيها، فيما يحلل المبحث الثالث والأخير الحركة الفلسفية في الأندلس، مبينًا سماتها وأشهر رجالها، مفصلًا القول في فيلسوف سرقسطة ابن باجة، فأبان المؤلف عن ثقافة ابن باجة ومكانته العلمية ومذهبه الفلسفي ونظريته في المعرفة وجهوده في مباحث الأخلاق.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتَّعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.