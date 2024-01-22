ماذا قالت الجماهير عن تغييرات فيتوريا المفاجئة في تشكيل مصر أمام كاب فيردي؟

مفاجآت مدوية فجَّرها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد كشف النقاب عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الحسم أمام كاب فيردي، في الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

4 تغييرات مفاجئة أجراها فيتوريا على تشكيل الفراعنة، في المباراة المقرر لها العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث قرر المدرب البرتغالي أن يعوض أحمد سيد زيزو غياب محمد صلاح الاضطراري للإصابة، بينما حلَّ مروان عطية بديلا لـ محمد النني في وسط الملعب، وقرر بدء اللقاء بالظهيرين محمد هاني وأحمد فتوح بدلا من عمر كمال ومحمد حمدي اللذين خاضا مواجهة غانا.

تغييرات مفاجئة في تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي

ردود فعل واسعة على موقع التدوينات القصيرة «X»، من جانب الجماهير المصرية، على تغييرات فيتوريا في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، حيث اجتمع معظمهم على أنه تشكيل «مثالي».

وكتب أحد النشطاء على موقع «X»: «تشكيل يفتح النفس»، بينما رد آخر: «تشكيل مثالي من غير النني وبزيزو ومروان»، فيما علق مشجع آخر: «ده أنسب تشكيل وكله بأمر الله وحده».

ماذا قالت الجماهير عن تغييرات فيتوريا في تشكيل منتخب مصر؟

ورأى أحد المشجعين أن وجود ياسر إبراهيم بدلا من أحمد حجازي في خط الدفاع كان سيكون قرارا أفضل، موضحا: «تشكيل المنتخب عاجبني ناقص ياسر إبراهيم بس مكان حجازي والمفروض هو ده اللي كان نبدأ بيه من أول البطولة ربنا يفرحنا بقى يا رب».

يدخل منتخب مصر مباراة كاب فيردي باحثا عن تحقيق أول فوز في البطولة القارية، من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الـ16، بعد السقوط في فخ التعادل في المواجهتين الافتتاحيتين أمام موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2 - 0.