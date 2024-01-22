أحمد موسى يوجه رسالة قوية للاعبي منتخب مصر: الناس عاوزة تفرح (فيديو)

وجَّه الإعلامي أحمد موسى رسالة قوية للمنتخب المصري قبل لقائه مع الرأس الأخضر، مطالبا بالفوز وليس التعادل خلال لقاء اليوم أمام كاب فيردي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2023، مردفًا: «عندنا مباراة صعبة بعد ساعتين من الآن، مصر دائما عظيمة، ولدينا القدرة في رجالة منتخبنا، لا بديل عن الفوز اليوم أمام كاب فيردي، هناك 105 ملايين مصري ينتظرون مباراة المنتخب مساء اليوم الاثنين».

يجب استغلال الفرص أمام كاب فيردي

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن رسالتي لجميع لاعبي منتخب مصر بضرورة استغلال الفرص السانحة لهم أمام كاب فيردي، معقبًا: «النهارده مفيش أي حاجة غير المنتخب، أي حد منفسن أو بيحقد على المنتخب، عاوز يفرح فينا دا مش هيحصل إن شاء الله».

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين: «لا صوت يعلو اليوم فوق صوت مباراة المنتخب، لا تشمتوا فينا أحدا، ويجب علينا جميعا أن نتحد معا لمؤازرة المنتخب في مباراته القوية اليوم، مينفعش منتخب مصر ميكونش في دور الـ16 بأمم أفريقيا دي عمرها ما حصلت، إحنا رايحين بثقة كبيرة في المنتخب، الشعب والرئيس السيسي يدعمون المنتخب».

مصر لديها أفضل اللاعبين

وتابع أن مصر لديها أفضل اللاعبين، كما أنها تمتلك لاعبين على مستوى عال، معقبًا: «كفاية تراجع، كفاية انهزامية، هنعدي مباراة النهارده، من أول ثانية رجالتنا هيقاتلوا على كل كرة، أي 11 لاعيب هيلعبوا اليوم إحنا وراهم، مش مهم مين يلعب، كلنا وراكم، العبوا لعبكم، انتوا خايفين من إيه، أنتم الأفضل في أفريقيا، مصر مرشحة ضمن 4 منتخبات للتتويج بالبطولة».

واستطرد أحمد موسى: «نعمل شغلنا ونأدي ونلعب كورة وربنا يكرمنا، ماتش اليوم، مفيش بديل عن الفوز، أي نتيجة غير ذلك قد نودع البطولة، يجب عليكم تقديم ما عليكم والتوفيق بتاع ربنا».

وأردف الإعلامي: «في ناس مش عاوزة المنتخب دا يكسب، مش عاوز أتكلم عن اللي حصل إمبارح، هناك من يشمت في المنتخب، ربنا هيكرمنا، الشعب عاوز يفرح».