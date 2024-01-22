قبل المواجهة المصيرية مع منتخب مصر.. 10 معلومات عن كاب فيردي

يترقب ملايين المصريين وجماهير كرة القدم في القارة الأفريقية المباراة المصيرية بين المنتخب المصري ومنتخب كاب فيردي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

ومع تسليط الضوء على كاب فيردي، يتضح أنها من الدول التي تعتمد على موقعها الاستراتيجي الهام في اقتصادها، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، بعض المعلومات عن الدولة الأفريقية التي سطع نجمها في عالم كرة القدم خلال السنوات القليلة الماضية.

10 معلومات عن كاب فيردي

1- تم اكتشاف كاب فيردي أو الرأس الأخضر في منتصف القرن الـ15 من جانب البرتغاليين.

2- سميت بالرأس الأخضر بسبب النباتات الخضراء التي كانت تغطيها وقت اكتشافها.

3- ظلت كاب فيردي أو الرأس الأخضر تتبع دولة البرتغال خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وانضمت إلى أفريقيا مؤخراً.

4- كاب فيردي دولة مكونة من 10 جزر صغيرة.

5- تبعد 700 كيلو عن ساحل إفريقيا الغربي.

6- في 1975 بدأت موجات هجرة واسعة من الرأس الأخضر أدت لتنوع سكاني كبير

7- تعتمد كاب فيردي في اقتصادها على حركة الموانئ والسياحة بشكل كبير.

8- في عام 2023 بلغ عدد السائحين الأجانب نحو مليون سائح، بنسبة زيادة تبلغ 12% عن عدد السائحين في 2019.

9- يبلغ عدد السكان 587 ألف نسمة، وفق إحصاء عام 2021.

10- اللغة الرسمية في كاب فيردي هي البرتغالية.

المنتخب الأكثر تنوعاً في أفريقيا

ويُعد منتخب كاب فيردي من أكثر المنتخبات تنوعاً في القارة الأفريقية، إذ يجمع 25 لاعباً من 25 نادياً مختلفاً، يلعبون في 16 دولة، بينها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وقبرص وروسيا والولايات المتحدة.

نشأ لاعبو منتخب كاب فيردي في 6 بلدان مختلفة، منهم 11 لاعباً نشأوا في جزر الرأس الأخضر نفسها، و5 من فرنسا، و4 من هولندا، و3 من البرتغال، و1 من أيرلندا، وآخر من سويسرا.