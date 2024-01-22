تعرف على سبب وجود جومانا مراد بمستشفى قصر العيني

تداول عدد من رواد ومواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة السورية جومانة مراد وهي بداخل مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، متسائلين عن أسباب تواجدها داخل المستشفى خاصة في قسم النساء والتوليد.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في تصريحات خاصة للوطن، أسباب تواجد الفنانة في المستشفى قائلا: «الزيارة جاءت لدعم وحدة تجميد البويضات بحملات للتبرع».