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تعرف على سبب وجود جومانا مراد بمستشفى قصر العيني

كتب:

احمد ابو ضيف
09:51 م | الإثنين 22 يناير 2024
الفنانة جومانا مراد داخل قصر العيني

الفنانة جومانا مراد داخل قصر العيني

تداول عدد من رواد ومواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة السورية جومانة مراد وهي بداخل مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، متسائلين عن أسباب تواجدها داخل المستشفى خاصة في قسم النساء والتوليد.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في تصريحات خاصة للوطن، أسباب تواجد الفنانة في المستشفى قائلا: «الزيارة جاءت لدعم وحدة تجميد البويضات بحملات للتبرع».

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بقلم احمد ابو ضيف