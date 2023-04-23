استقبال 1187 مريضا وإجراء 164 جراحة في مستشفيات قصر العيني بأول أيام العيد

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني، ورئيسة مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وخلص التقرير إلى استقبال 1187 حالة مرضية، وإجراء 164 عملية جراحية أول أيام العيد في 3 مستشفيات.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

استقبال 1187 حالة مرضية

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجرائها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 1187 حالة مرضية، وإجراء 164 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: «طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال التخصصي».

وأشار التقرير إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 30 حالة طوارئ.

استقبال أي حالة مرضية على مدار الساعة

وأكد التقرير عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أي حالة مرضية تلجأ إليه، وذلك باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

وأوضح التقرير أن مستشفيات قصر العيني - تنفيذا لتوجيهات د. الخشت - مستعدة لاستقبال أي حالة مرضية على مدار الساعة وطوال أيام عيد الفطر سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ وذلك بكل المستشفيات الجامعية، وجميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التي تم تشكيلها مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.