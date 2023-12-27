«الخشت»: إنهاء 25% من تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة مليار و300 مليون جنيه

أكّد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهاء 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، وافتتاح تطوير مستشفى الطوارئ.

وأضاف «الخشت» خلال كلمته باحتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم، أنّ الاحتفال بالعلماء المتميزين من أبناء جامعة القاهرة، بينما الجامعة لا تحتفل بالعلماء فقط ولا تحتفل بالماضي وحسب، ولكنها تحاول تكوين مجموعة من الأفكار لتحقيق المزيد من التطوير في المستقبل قائلا: «يسعدني أن أعرض جانبًا مما جرى إنجازه في جامعة القاهرة».

مناقشة محاور ومؤشرات كثيرة في احتفالية عيد العلم

وتابع أن الجامعة حققت طفرات في العديد من المحاور، واستطاعت أن تتحول لجامعة من جامعات الجيل الرابع، وفقًا للمؤشرات العالمية والدولية.

وقال إنه فيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية الكبرى تمكنا من إنشاء جامعة القاهرة الدولية على طراز روح الجامعة الأم، وبدأت الدراسة بها في 18 برنامجًا دوليًا، مضيفا أن الجامعة دخلت بإنشاء الجامعة الجديدة الدولية بالتعاون مع ألمانيا والصين والولايات المتحدة في البرامج واعتماد برامج من هيئات دولية على أعلى مستوى، علاوة على برامج الدراسات العليا المختلفة وستصل هذه البرامج لـ58 برنامجًا في هذه الجامعة.

تطوير مستشفى أبو الريش

واختتم بالإشارة إلى أنّ الجامعة انحازت إلى مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بإجمالي 425 عمارة تضم 5 آلاف وحدة، بالإضافة إلى إنجازات افتتاح المستشفى الجنوبي بـمعهد الأورام، وتطوير المبنى الشامل للمعهد وتطوير مستشفى أبو الريش.