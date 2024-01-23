رئيس مركز ديرمواس بالمنيا يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرية دلجا

تكثف الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تواجدها الميداني لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

محطة الصرف الصحي بناحية دلجا في المنيا

في إطار هذه الجهود، تفقد محمد عبد الغني، رئيس مركز ديرمواس، يرافقه هاني محمود نائب رئيس المركز وعلاء فرغلي، مسئول وحدة حياة كريمة ومحسن عبد المالك، رئيس الوحدة المحلية بقرية دلجا، مشروع محطة الصرف الصحي بناحية دلجا، والتي تخدم ما يزيد عن 150 ألف نسمة.

واستمع رئيس المركز لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم ( محطتي رفع، شبكات انحدار، خط طرد) حيث يبلغ طول خطوط شبكة الصرف الصحي بقرية دلجا وتوابعها حوالي 70 كم تقريبًا، موجهًا بضرورة تسريع منظومة العمل والمتابعة المستمرة للمشروع لضمان الانتهاء منه في الموعد المحدد.

مشروع السوق الحضاري في المنيا

كما تفقد رئيس المركز مشروع السوق الحضاري والذي قاربت الأعمال الإنشائية به على الانتهاء، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 90%، كما تفقد موقف السيارات بنفس القرية والمقام على مساحة 750 متر تقريباً، مشددًا على تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات.

كما قام رئيس مركز بجولة بمجمع الخدمات وذلك للوقوف على سير العمل بالمركز مشددًا على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة.

وتفقد رئيس مركز ديرمواس الوحدة الصحية بقرية دلجا وذلك لمتابعة توزيع لبن الأطفال والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك التأكد من تواجد الطاقم الطبي بالوحدة، مشددًا على ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الألبان وحسن معاملة المواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكافة مراكز المحافظة، والتأكد من سير العمل وفق الخطة الزمنية المحددة، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.