محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في قرى طما تمهيدا لافتتاحها

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى «التحرير، والقاوية، والحديقة» بمركز طما، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية تمهيدًا للافتتاح.

مشروعات حياة كريمة بقرية التحرير بطما

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي قرية «التحرير» على مساحة 625 مترا مربعا بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه، ويتكون المشروع من «محطة رفع، وبيارة بقطر داخلي متر، وعنبر التشغيل بطاقة تصميمية 120 لتر في الثانية»، ويضم عددا من المباني الملحقة «مبنى المخزن، والمولد، والإدارة، والأمن، والمحولات»، بالإضافة إلى شبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 3.1 كيلومتر، وخط طرد بقطر 280 مم، وطول 900 متر من محطة الرفع إلى محطة رفع الحسامدة الرئيسية، ويخدم المشروع 11 ألف نسمة بقرية التحرير والقرى التابعة.

قرية القاوية بطما

كما تفقد المحافظ وحدة صحة الأسرة بقرية القاوية، حيث تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بها بنسبة 100%، وهي مقامة على مساحة كلية 600 متر، وتبلغ مساحة مبنى الوحدة 300 متر مربع.

وتقدم الوحدة خدماتها الطبية المتنوعة للمواطنين، ومنها: «مكتب الصحة، والتطعيمات، ومتابعة حمل، وعيادة طب الأسرة، وخدمة الطوارئ والاستقبال، وعيادة الأسنان، وتنظيم أسرة، وصيدلية، ومعمل»، كما يقدم خدماته في المبادرات الرئاسية «صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، وسمعيات، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي».

مشروعات حياة كريمة بقرية الحديقة

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد وحدة صحة الأسرة بقرية الحديقة، حيث جرى الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بها بنسبة 100%، وهي مقامة على مساحة كلية 1250 مترا، وتبلغ مساحة مبنى الوحدة 700 متر مربع، واطمأن المحافظ على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، موجها بأهمية الصيانة الدورية حفاظا على ما تحقق من إنجاز.

وتفقد المحافظ أيضا مركز شباب قرية الحديقة، حيث جرى رفع كفاءة المركز بنسبة تنفيذ 100%، حيث تفقد المبنى الإداري، والتقى بفريق الكاراتيه والكشافة وأعضاء نادي الفتاة والمرأة.

برنامج مشواري بسوهاج

كما تفقد المحافظ معروضات الأعمال اليدوية لسيدات القرية، وورشة تدريب برنامج «مشواري»، وتفقد كذلك صالات الأنشطة، وملعب النجيل الصناعي، مشيدا بأنشطة المركز، موجها بتسخير كافة إمكانيات المركز لخدمة أهالي القرية.

واختتم «الفقي» جولته بتفقد محطة صرف صحي قرية «الحديقة» على مساحة 3967 مترا مربعا، وبتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه، حيث جرى الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%.

ويتكون المشروع من: «محطة رفع، وبيارة بقطر داخلي 20 متر، وعنبر التشغيل بطاقة تصميمية 940 لتر في الثانية»، ويضم عددا من المباني الملحقة «مبنى المخزن، والمولد، والإدارة، والأمن، والمحولات»، بالإضافة إلى شبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 10 كيلومترات، وخط طرد بقطر 1000 مم، بطول 15.5 متر من محطة الرفع إلى محطة معالجة طما».

ويخدم المشروع 25 ألف نسمة بشكل مباشر، و 115 ألف نسمة بشكل غير مباشر بقرية الحديقة والقرى التابعة.

مشروعات حياة كريمة بطما

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته التفقدية عددا من أهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المشروعات التي ساهمت في تغيير واقع القرى وتحويلها إلى قرى نموذجية.