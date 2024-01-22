اللواء محمد الغباري: نتنياهو فشل في إدارة الحرب الدائرة بقطاع غزة

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فشل في إدارة الحرب الدائرة في غزة.

وأضاف «الغباري» مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم الاثنين، أن مصر تعرف جيدًا كيفية الدفاع على أراضيها، ونجحت في القضاء على الأنفاق، موضحًا أنّ نتنياهو يحاول إلهاء الشعب الإسرائيلي عما يحدث في غزة.

وأشار إلى أنّ مصر ملتزمة بمعاهدة السلام تمامًا، واصفًا بيان هيئة الاستعلامات بخصوص موقف مصر من القضية الفلسطينية وقدرتها على تأمين وحماية حدودها، بالوضوح وإنهاء أي جدل بشكل كامل.

وتقدم قصواء الخلالي، برنامجها على قناة «سي بي سي» من السبت إلى الثلاثاء، لمناقشة أهم الأحداث، وتحليل أبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.