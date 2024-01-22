بث مباشر.. ستوديو تحليلي لمباراة مصر وكاب فيردي بكأس الأمم الأفريقية

يقدم الوطن سبورت، ستوديو بث مباشر لمباراة مصر وكاب فيردي، والتي تجمع المنتخبين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي تنطلق في العاشرة مساءً.

بث مباشر.. ستوديو مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية

ويتواجد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب كمقدم لبرنامج ستوديو الوطن، وعبدالحميد حسن نجم النادي الأهلي السابق، وحسام حسن لاعب نادي المصري البورسعيدي السابق، لتحليل مباراة المنتخب أمام كاب فيردي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

بث مباشر الاستوديو التحليلي

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، تشكيل الفراعنة لمواجهة كاب فيردي، المقررة في العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:-حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حمدي فتحي – أحمد مصطفى زيزو – عمر مرموش.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما جاء بدلاء مصر أمام كاب فيردي كالتالي:

"محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد حمدي.

مهند لاشين - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد النني.

أحمد حسن كوكا - مصطفي فتحي - محمود كهربا - محمود تريزيجيه.