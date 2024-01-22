محمد صلاح يؤازر لاعبي منتخب مصر أمام كاب فيردي.. ابتسامات ودعوات ونصائح (صور)

ابتسامات تارة ودعوات ونصائح تارة أخرى، هكذا ظهر اللاعب العالمي محمد صلاح، قائد منتخب مصر في ملعب «فيليكس هوفويت بواني»، أثناء مباراة مصر وكاب فيردي وذلك ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا، يؤازر لاعبي المنتخب الوطني رغم عدم مشاركته في المباراة بسبب إصابته في المباراة السابقة التي قابل فيها المنتخب الوطني نظيره الغاني.

ظهور محمد صلاح لمؤازرة لاعبي المنتخب الوطني

محمد صلاح، الذي أظهرت التقارير الطبية الخاصة به احتياجه إلى العلاج لمدة تزيد عن 20 يوما، ما أدى إلى قرار نادي ليفربول بمغادرته مباريات كأس أمم أفريقيا بعد مبارة مصر وكاب فيردي، وعودته إلى إنجلترا لاستكمال العلاج، وفق تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بعد إصابته العضلية التي لحقت به خلال مواجهة غانا، وقف مرتديا تيشرت المنتخب المصري داخل الملعب، مؤازرا لاعبي المنتخب.

ووثقت قناة القاهرة الإخبارية، لحظات مؤازرة محمد صلاح للاعبي المنتخب، من خلال نشرها عدة صور له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بينما أكد مصدر يتواجد في كوت ديفوار، لـ«الوطن»، أن محمد صلاح ظهر بلياقة عالية، غير متأثر بما قيل خلال الساعات الماضية، حول هروبه أو اعتزاله: «محمد صلاح كان في كامل لياقته لكن بدت عليه علامات الحزن في الأول، ورغم كدة حرص على تشجيع زملائه والدعوات بتأهل مصر».

تفاصيل تواجد محمد صلاح داخل ملعب فيليكس هوفويت بواني

المصدر أكد أيضا، أن محمد صلاح، هو أول من نزل إلى الملعب، كما حرص على مؤازرة اللاعبين: «كان بيضحك ويهزر مع اللاعيبة، قدر يتخطى حزنه بابتسامات ودعوات ومؤازرة لزمايله، محمد صلاح قدم نموذج جيد جدا للشخص اللي بينسى حزنه وبيشجع الآخرين علشان هو حريص على مصلحة المنتخب».

مباراة مصر وكاب فيردي، انطلقت قبل قليل، ويأمل المنتخب الوطني في الفوز للتأهل، ومن المقرر أن يغادر محمد صلاح كوت ديفوار، إلى إنجلترا عقب انتهاء المباراة لبدء رحلة العلاج.