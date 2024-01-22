ضياء رشوان: إسرائيل تلقي التهم على مصر بعدما سقطت في أوحال غزة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وثيقة قانونية تنظم العلاقات بين البلدين، وتتضمن ملاحق وتعديلات أمنية تحمي وضعية الجنود على الحدود، مشيرا إلى أن إسرائيل بعدما سقطت في أوحال غزة لم تجد سوى إلقاء التهم على مصر.

تعديلات في وضعية الجنود على الحدود

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «أون»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مصر وإسرائيل وقعتا بالفعل مرتين، في عامي 2005 و2021، على تعديلات في وضعية الجنود على الحدود، وأن أي تعديل في هذه الوضعية يجب أن يحظى بموافقة الطرفين.

مصر تحذر الجانب الإسرائيلي

وأوضح رشوان، أن أي خرق لاتفاقية سلام، وملحقاتها الأمنية، يعتبر خرقًا للسلام، ولهذا أصدرت مصر بيانًا تحذيريًا للجانب الإسرائيلي، مؤكدةً أن ما تم الاتفاق عليه مكتوبا وليس شفهيًا، وأي تعديل في الوضع الأمني يمكن أن يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع لدول الجوار، مشيرا إلى أن مصر لديها قنوات أخرى للتواصل مع الجانب الإسرائيلي والحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.