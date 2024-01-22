ضياء رشوان: مصر لن تسمح بتهجير أهل غزة إلى سيناء

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، إنّ الحكومة الإسرائيلية وخاصة الجناح التلمودي التوراتي المتطرف، والذي يسير معه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى آخر المدى وصلت إلى حالة ارتباك وإلى درجة من الهذيان، وعدم القدرة على التركيز ومحاولة إلقاء كل الاتهامات التي تلحق بإسرائيل.

حصار عالمي يحيط بإسرائيل

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية لطفي: «هناك حصار عالمي يحيط بإسرائيل بدأ في جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، واليوم سمعنا أن أيرلندا تريد الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة الإبادة الجماعية».

وتابع: «إسرائيل تبحث عن مخرج ومن تعلق عليه كل هذه الاتهامات، ولم تجد إلا مصر التي عقدت معها سلام في عام 1979، والتزمت به حتى الآن، وهذا الالتزام لا يحول دون أن تكرر مصر أن تهجير أهل غزة إلى سيناء قسرا خط أحمر لا يمكن لمصر أن تسمح به».