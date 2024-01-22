عمرو خليل: حرب غزة خسارة جسيمة للاحتلال الإسرائيلي على جميع المستويات

قال الإعلامي عمرو خليل، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل وسط خسائر في القوات بفعل بسالة الفصائل الفلسطينية، لكن خسائر الاحتلال ليست فقط في الأرواح لكن الاقتصاد أيضا يعاني.

الفصائل الفلسطينية أوقعت خسائر جسيمة بالاحتلال

وأضاف عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج من مصر، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقا لمحافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون تصل تكاليف الحرب على غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار، كما توقع أن تظل آثار الحرب مستمرة على الاقتصاد الإسرائيلي لعام مقبل على الأقل وذلك إذا استمرت الحرب على جبهة واحدة وهي غزة دون فتح بقية الجبهات.

خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة

فيما توقعت شركة ليدر كابيتال الإسرائيلية أن تصل خسائر الحرب إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل شريطة أن تتحمل الولايات المتحدة ثلث التكاليف.

وأوضح أن وزارة المالية الإسرائيلية قالت إن الحرب تكلف الاقتصاد يوميا 270 مليون دولار أمريكي، وأكدت في الوقت نفسه، أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر، كما تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في تل أبيب إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلي لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش، وهي خسارة اقتصادية لأنهم أيدي عاملة ومن دافعي الضرائب ويمثلون 18% من قوة العمل.

وذكر أن كل هذه الخسائر أثرت بشكل كبير على الشيكل لأول مرة، وهو ما اضطر بنك إسرائيل المركزي لبيع 8 مليارات دولار في بدايات الحرب وإطلاق برنامج بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، والواقع يقول إن هذه الحرب تمثل خسارة جسيمة للاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات، واستمرارها لا يهدد الأمن والسلم الإقليمي فقط بل يدمر إسرائيل داخليا.