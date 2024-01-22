هل يصوت الكنيست الإسرائيلي لسحب الثقة من حكومة نتنياهو؟.. خبراء يجيبون

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي اليوم على سحب الثقة من بنيامين نتنياهو لن يجدي نفعًا واحتمالية ذلك 0%، مشيرًا إلى أن سحب الثقة يحتاج عددًا من الموافقين بالكنيست أكثر من 61 عضوا، وائتلاف «نتنياهو» بمفرده بدون بيني جانتس وجادي آيزنكوت عدده 64 مقعدًا.

وأضاف «مطاوع»، لـ«الوطن»، إن أي إجراء لسحب الثقة لن يؤثر على «نتنياهو»، لذلك لم يتقدم أحد خلال الأيام الماضية رغم الانتقادات والتخبطات، لكن الجهة الوحيدة كانت حزب العمل، والتي أعلنت اليوم وهي أقل الأحزاب عددًا داخل الكنيست، إذ تمتلك 4 مقاعد فقط، كما لا تظهر أي مؤشرات تشير إلى تصويت ائتلافه على سحب الثقة.

انتقادات واسعة.. ومقترح إلى الكنيست لسحب الثقة من حكومة نتنياهو

ويعاني رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتقادات واسعة منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، كما يعاني الداخل الإسرائيلي من التخبط في القرارات والصراعات داخل حكومة الحرب، مما دفع حزب العمل - وهو معارضة - إلى تقديم اقتراح لسحب الثقة ردًا على فشل الحكومة في إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

أيمن الرقب: بيني جانتس وجادي آيزنكوت سيصوتون لصالحه بحجب الحرب

كما أشار الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات لـ«الوطن» بأن معارضي «نتنياهو» داخل حكومة الحرب وهم بيني جانتس وجادي آيزنكوت سيصوتون لصالحه بحجب الحرب، ولا إشارة إن هناك أغلبية ستصوت لحجب الثقة، لذلك «نتنياهو» يتعامل بقوة لأن لديه القوة التي تحميه في قرارته لأن لا زال لديه حُكم، ولو بالفعل تم التصويت واتخاذ الكنيست قرار سحب الثقة، فذلك يعني الدعوة إلى انتخابات مُبكرة بشكل مباشر أو يقوم حسب الليكود الحاكم بترشيح رئيس آخر، الخيارين سيكون أمام الكنيست في هذه الحالة أو الدعوة لانتخابات مبكرة.