وزيرة الثقافة: معرض القاهرة للكتاب عيد للمصريين وسعر التذكرة 5 جنيهات

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن ظروف معرض الكتاب 2024 لم تختلف عن العام السابق يناير 2023، موضحة أن المصريين ينتظرون أي مناسبة للاحتفال بها ومعرض الكتاب عيد ثقافي للمصريين، والعام الماضي كانت هناك خطة لرؤية جديدة لمعرض الكتاب.

أرقام قياسية في مشاركات الناشرين

وأضافت «الكيلاني»، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «dmc»، أن معرض الكتاب العام الماضي حقق أرقاما قياسية في مشاركات عدد الناشرين والعناوين التي تم طباعتها، موضحة أن النتيجة تقاس بكم الإقبال على المعرض وكم المشاركين الدوليين في المعرض، مشيرة إلى أن عدد المشاركات الدولية وعدد صغار الناشرين الذي كانوا محرومين من المشاركة زاد.

جناح مخصص لدور النشر الناشئة

وأضافت أن المميز هذا العام في معرض الكتاب أن هناك جناح مخصص لدور النشر الناشئة بسبب وجود إقبال من صغار الناشرين العام الماضي، موضحة أن هناك مجموعة من الحوافز منها ثبات سعر التذكرة على 5 جنيهات وتخفيضات في أسعار الكتب، وإعادة طبع السلاسل بأسعار زهيدة وكان تشجيع للشباب والكبار لاستراجع إعادة اقتناء الكتب.