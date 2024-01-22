«السفيرة عزيزة» يكشف عن خطوط مواصلات معرض الكتاب

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، طرق حجز وأماكن الأتوبيسات الذاهبة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ تزامنا مع قرب افتتاح الدورة الـ 55 للمعرض يوم 25 يناير الجاري للجمهور والزوار، على أن يستمر حتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

بدورها، قالت الإعلامية سالي شاهين، خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «dmc»، إنَّ شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام: «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، ومواعيد المعرض طوال مدة إقامته «من السبت إلى الأربعاء من 10 صباحا إلى 8 مساء، والخميس والجمعة من 10 صباحا إلى 9 مساء».

اقتراب افتتاح معرض الكتاب

فيما أشارت الإعلامية رضوى حسن إلى اقتراب افتتاح معرض الكتاب، الذي يعد حدثا مميزا ينتظره الجمهور من العام للآخر، ويراجع الكثيرون قوائم الكتب المنتظر شراؤها من أروقة ومكتبات المعرض: «أنتظره كل عام خاصةً أنَّ موعده يتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، وهي فرصة لذهاب الطلاب الصغار والكبار».

وأوضحت الإعلاميتان، أنَّ العائق للبعض للذهاب إلى معرض الكتاب، هو طول المسافة؛ لتيسر وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل الرحلة لمعرض الكتاب، بتنظيم 11 خط أتوبيس لنقل الزوار من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة تيسيرا على الزوار.

أماكن توافر أتوبيسات معرض الكتاب

وأشارت الإعلاميتان إلى أنَّ الخط الأول لأتوبيسات معرض الكتاب، سيكون في «عبدالمنعم رياض ورمسيس والعباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير»، أما الخط الثاني فسيكون في «دوران شبرا وشارع رمسيس ونادي السكة وعباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير ومعرض الكتاب»، والخط الثالث: «النزهة الجديدة وميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل»، ومحطات الخط الرابع في مناطق: «الأميرية وميدان المطرية والحلمية وكلية البنات عين شمس وميدان الشهيد هشام بركات والحي السابع وحي السفارات»، والخط الخامس: «ميدان الجيزة وجامعة القاهرة والقصر العيني والسيدة عائشة والأتوستراد وجامعة الأزهر».

وتابعت الإعلاميتان: «الخط السادس سيكون في صقر قريش وكارفور المعادي ونادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير ومعرض الكتاب».