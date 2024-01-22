الكشف على 822 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية

وقعت قافلة طبية مجانية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، الكشف الطبي على 822 مواطنا من أهالي مركز ومدينة التل الكبير ضمن القوافل التي يتم تدشينها أسبوعيا في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

الكشف على 822 مواطنا

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الاسماعيلية، في بيان رسمي لمديرية الصحة والسكان، إن القافلة الطبية المجانية في مدرسة محمد بدران بقرية البعالوة الصغرى، استهدفت أهالي مركز ومدينة التل الكبير، ووقعت الكشف الطبي على 822 مواطنًا في أول أيامها.

وأضاف أن القوافل العلاجية بالإسماعيلية تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

حطب: القافلة تضم 9 تخصصات

وقال وكيل وزارة الصحة، إن القافلة الطبية تضمنت 9 تخصصات شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

كما ضمت القافلة معملا للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.