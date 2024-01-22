«صحة مطروح»: إجراء 100 جراحة مجانية في قافلة طبية الخميس المقبل

أعلن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، استمرار جهود توفير الخدمات الصحية للمواطنين، والإسراع في إنهاء قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية وتقديم خدمة طبية متميزة وسريعة ولائقة بأهالي محافظة مطروح، مع تكثيف وتكاتف الجهود لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وأسرهم وتيسيرا على مرضى جراحات الأنف والأذن والحنجرة وللقضاء على قوائم الانتظار واستهداف 100 عملية جراحية جديدة للمواطنين.

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن مديرية الشؤون الصحية بمطروح تنظم يومي الخميس والجمعة 25 و26 يناير الجاري القافلة الطبية المجانية الثانية من نوعها لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام تحت شعار «يوم في حب مصر».

القضاء على قوائم عمليات الانتظار بالمستشفيات

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات بمختلف التخصصات عن طريق إيجاد حلول غير تقليدية وبالتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، جرى التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية بمطروح مع فريق من الأطباء الاستشاريين وأخصائي الأنف والأذن بالقطاع غير الحكومي من أبناء محافظة مطروح على إقامة قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام، بإشراف الدكتور صبري عصفور مدير المستشفى، لخدمة المرضى بمحافظة مطروح للقضاء على قوائم الانتظار.

فريق طبي متميز في جراحة الأنف والاذن

وذكر وكيل صحة مطروح، أن مديرية الصحة ستسقبل قافلة طبية تضم فريقا متميزا من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من أطباء القطاع غير الحكومي، الخميس والجمعة المقبلين، لاستكمال أعمال القضاء على قائمة الانتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام.

100 عملية جراحية في الأنف والأذن

ولفت أننا نستهدف إجراء ما يقرب من 100 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة على مدار يومين جرى توقيع الكشف عليها، وتحدد لهم موعد سابق، بعد أن نجحت القافلة الأولى من فريق أطباء من محافظة مطروح في إجراء 110 عمليات جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة في تخصص الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام الأسبوع الماضي، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة.