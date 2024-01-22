تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: العدوان على غزة يكشف ازدواجية المعايير الأمريكية

عرض برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً مساء اليوم الاثنين، بعنوان «العدوان على غزة يكشف ازدواجية المعايير الأمريكية في الشرق الأوسط».

جاء في التقرير أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أعادت تناقضات السياسة الأمريكية إلى الواجهة، فالإدارة الأمريكية، التي عارضت علناً سياسة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووصفت حكومته بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، وتحولت بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، إلى أقوى مدافع عن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما اعتبر التقرير أن الإدارة الأمريكية تتجاهل كل المساعي التي تُبذل لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية، وتستمر في دعم وتمويل آلة القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وترفض وقف إطلاق النار في غزة، وفي نفس الوقت، تدعو إسرائيل للقبول بدولة فلسطينية، تكون جزءاً من اليوم التالي للحرب، وتعارض المستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة، ثم تمول بنائها، وتسلم بأن للفلسطينيين حقوقا سياسية مشروعة، لكنها ترفض أبسط حقوقهم في مكافحة احتلال جاثم على صدورهم منذ أكثر من 7 عقود.