القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يزعم انتظار رد الفصائل الفلسطينية على اتفاق لوقف الحرب

ذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي زعمت انتظارها رد الفصائل الفلسطينية على مسألة الاتفاق على تبادل جميع الأسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

تقدم في صفقة الإفراج عن المحتجزين

وتابعت القناة: «المسؤولون الإسرائيليون أعربوا عن تفاؤلهم الحذر بشأن إحراز تقدم في صفقة الإفراج عن المحتجزين خلال الأيام المقبلة».

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أنَّ المقترح الذي تقدموا به جزء من اتفاق متعدد المراحل يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة.