طقس المحافظات اليوم.. أمطار في 10 مدن وصقيع على المزروعات

تشهد حالة الطقس اليوم بالمحافظات، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتسود أجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وتشهد 10 محافظات فرص سقوط أمطار اليوم، على أن تكون غزيرة إلى متوسطة، حيث تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتمتد فرص سقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

كما تشهد مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فرص سقوط أمطار على فترات متقطعة، وتكون خفيفة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وشهدت أمس العديد من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار ليلا، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في هذه المحافظات للتعامل مع مياه الأمطار.