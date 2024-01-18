حالة الطقس اليوم الخميس في المحافظات.. اعرف أماكن الأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري، أجواء شتوية بامتياز، إذ تتضمن العديد من الاضطرابات في الأحوال الجوية، والظواهر المختلفة التي تضرب عدد من الأقاليم، وسط تحذيرات من سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، وبرودة الجو في مناطق أخرى، وكثافة الشبورة على عدد من الطرق في عدة محافظات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، فضلًا عن درجة الحرارة العظمى والصغرى، والظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار، وتوقعات الشبورة على الطرق السريعة بأغلب المحافظات.

الطقس اليوم وغدا

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس اليوم بالمحافظات، فإنّه من المتوقع أن تسود أجواء شتوية مشمسة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارًا بدءًا من شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتسود أجواء شديدة البرودة طوال الليل وحتى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يستمر تكون الصقيع والثلوج على المساحات المنزرعة في محافظة الوادي الجديد، ومناطق وسط سيناء.

توقعات الشبورة على الطرق السريعة

ويستمر تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية والتي تقع في نطاق وقرب المسطحات المائية خلال الصباح الباكر، وتحديدًا في الفترة من 4 وحتى 9 صباحًا، وسط تحذيرات بإتباع إرشادات المرور تجنبًا لوقوع الحوادث.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتتضمن أماكن سقوط الأمطار اليوم، السواحل الشمالية الغربية والتي تضم المناطق بدءًا رفح في شرق محافظة شمال سيناء وحتى السلوم، إذ من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم في المحافظات

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس في المحافظات كما في السطور الآتية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12درجة مئوية.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

الطقس في الأيام المقبلة

ومن المقرر أن تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تزداد فرص سقوط الأمطار بدءًا من الاحد المُقبل وحتى الثلاثاء الموافق 23 يناير، كما إنّه من المقرر أن تنخفض درجات الحرارة في أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 وحتى 5 درجات، ويصاحبها نشاط في حركة الرياح مما يتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس.