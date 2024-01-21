حالة الطقس اليوم في المحافظات.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار

تشهد حالة الطقس، اليوم الأحد، أجواء دافئة خلال النهار على محافظات شمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة على أقاليم جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وسط تحذيرات من ارتداء الملابس الثقيلة بسبب الأجواء شديدة البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر على محافظات جنوب مصر، بينما يكون بارد على باقي الأنحاء.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد في جميع المحافظات، فضلًا عن درجة الحرارة العظمى والصغرى، وأماكن سقوط الأمطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب توقعات حالة الطقس اليوم في المحافظات، فإنّه من المتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة على فترات متقطعة في مناطق السواحل الشمالية الغربية.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وفيما يخص درجة الحرارة اليوم الأحد في مصر فإنّها تكون كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية.. العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب سيناء.. العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. العظمى 25 والصغرى 9.

جنوب الصعيد.. العظمى 28 والصغرى 11.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية، اليوم الأحد أمطار خفيفة، إذ تتضمن أماكن سقوط الأمطار بدءًا من رفح حتى السلوم، بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ تشهد أغلب المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 40 لـ 70% فضلًا عن نشاط الرياح، وانخفاض درجات الحرارة نحو 5 درجات، وذلك بدءًا من الإثنين 22 يناير الجاري، حتى الخميس المُقبل.