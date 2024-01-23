أمريكا تحترق بعد تجديد قصف اليمن.. اشتعال نيران وسقوط ضحايا وإعلان حالة الطوارئ

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنّ طائرة حوّلت مسار رحلة تابعت لشركة أمريكان إيرلاينز، من تكساس إلى نورث كارولينا، وذلك عقب الإبلاغ عن حريق في الفرن على متن الطائرة، بحسبما ذكرت شبكة «إن بي سي» الأمريكية.

حريق في فرن

وقالت شركة الطيران، في بيان، إن الرحلة 885 تحوّلت إلى مطار جورج بوش إنتركونتيننتال، في هيوستن بسبب «مشكلة ميكانيكية على متنها»، سببها الفرن في المطبخ الأمامي.

ولم ينجم حادث طائرة بوينج 737-800 عن أي إصابات، وأقلعت الرحلة من مطار أوستن بيرجستروم الدولي قبل الساعة 2 ظهرًا، بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى هيوستن بعد الساعة 3 مساءً بقليل.

استجابت عمليات المطار وإدارة الإطفاء في هيوستن للطائرة، بناءً على تقرير عن حريق في فرن في مطبخ الطائرة، وفقًا لنظام مطار هيوستن.

مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار بموقعين بولاية إلينوي

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار بموقعين بولاية إلينوي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

أمريكا تستهدف الحوثيين

وعلى جانب آخر، ذكر مسؤولون عسكريون أمريكيون أن الضربات التي استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن كانت ناجحة، وأحدثت تأثيرات جيدة في جميع المواقع الثمانية المستهدفة، وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح المسؤولون العسكريون الأمريكيون، أنّ القصف استهدف مواقع للحوثيين استخدمت لمهاجمة سفن تجارية وسفن البحرية الأمريكية.