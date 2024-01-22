تفشي الحصبة يهدد ملايين الأطفال في أمريكا وإنجلترا

رغم وجود لقاح فعال للغاية وسهل الوصول إليه، إلا أنّ تفشي الحصبة استمر في الظهور بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقدين الماضيين، ومؤخرا جرى تأكيد إصابة 8 حالات في فيلادلفيا، جميعها بين أفراد غير مطعمين.

وراقب مسؤولو الصحة عن كثب تفشي الحصبة بمختلف الولايات في أمريكا، وأصدر الخبراء تحذيرا بعد ظهور عدة حالات مؤكدة للمرض «شديد العدوى» في 4 ولايات، وهي «ديلاوير وبنسلفانيا ونيوجيرسي وواشنطن».

تفشي الحصبة في أمريكا

وذكرت وزارة الصحة في فرجينيا، في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنّ مسؤولو الصحة يعملون لتنسيق الجهود لتحديد الأشخاص الذين ربما تعرضوا للإصابة بعد تفشي الحصبة في أمريكا، بما في ذلك الاتصال بالركاب الذين يحتمل أن يكونوا معرضين على متن رحلات جوية محددة، حيث تم الإخطار بحالة إصابة مؤكدة بالحصبة لدى شخص سافر عبر مطارات العاصمة.

وفي الوقت ذاته، يتتبع مسؤولو الصحة في فيلادلفيا تفشي الحصبة مع وجود 8 حالات مؤكدة في المنطقة، حيث بدأ تفشي المرض بعد أن اتصل شخص مصاب سافر إلى الخارج بآخرين في المستشفى، في حين أُصيب نحو 20 إلى 30 شخصًا بالحصبة من قبل شخص معدٍ في مستشفى نيمور للأطفال في ويلمنجتون في 29 ديسمبر الماضي.

وفي إنجلترا، حثّ المسؤولون، الآباء ومقدمي الرعاية على ضمان تطعيم أطفالهم ضد الحصبة، حيث سجلت منطقة ويست ميدلاندز، 216 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة و103 حالات محتملة منذ بداية أكتوبر الماضي، وجاءت معظم الحالات لدى أطفال في سن العاشرة أو أقل.

3 ملايين طفل مهدد بسبب تفشي الحصبة

وتشير الأرقام الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، إلى أنّ أكثر من 3.4 مليون طفل تحت سن 16 عامًا غير محميين ضد تفشي الحصبة الخطير.

وقال المسؤولون إنّ الاتجاه التنازلي لدى الأطفال الذين يتلقون لقاحات MMR ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية مصدر قلق بالغ، وردًا على ذلك، أطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية حملة تستهدف جميع الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، ودعتهم إلى تحديد موعد للحصول على أي لقاحات فاتتهم، وسيتم أيضًا الاتصال بأكثر من مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 11 و25 عامًا في لندن وويست ميدلاندز، وهي المناطق التي يقل فيها الإقبال بشكل خاص.