بعد تفشيها في أمريكا.. هل تصبح الحصبة الوباء المقبل؟

حالة من القلق والرعب يعيشها الملايين في أمريكا، بسبب تفشي الحصبة، نتيجة انخفاض تلقي التطعيمات، بعد ظهور حالة جديدة للمرض انتقلت عن طريق السفر الدولي، الأمر الذي أثار التساؤلات عن ما إذا كان يصبح المرض الوباء القادم، وأن يكون المرض «X» الذي بات حديث العالم خلال الأيام الماضية، بعد تحذيرات قوية من منظمة الصحة العالمية.

تفاصيل مرض الحصبة

يقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن» إن الحصبة مرض شديد العدوى، إذ تبدأ الإصابات فى الظهور بسرعة عندما تنخفض معدلات التطعيم ضد الحصبة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تسببت في تقليل القلق، بشأن التطعيمات الروتينية ضد الحصبة، إذ أنه لم يحصل في عام 2021، نحو 25 مليون طفل على جرعتهم الأولى من لقاحات الحصبة، مقارنة بـ20 مليون طفل في عام 2019، وهو العام الذي شهد أكبر حالات تفشي للحصبة في العالم خلال عقدين من الزمن.

وتابع بدران، بأن الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق القطيرات التنفسية، كما أنها تنتشر بسهولة عن طريق الهواء نتيجة لسعال أو عطس شخص مصاب، بالإضافة إلى التلامس المباشر مع إفرازات الأنف أو الحلق من الأشخاص المصابين بالعدوى، إذ تحدث العدوى على مراحل تستمر لمدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مضيفا أن فترة الحضانة من 10 أيام إلى أسبوعين.

أعراض الإصابة بالحصبة

هناك عديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض الحصبة، بحسب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة:

- الحمى.

- السعال الجاف.

- سيلان الأنف.

- التهاب الحلق.

- بقع بيضاء صغيرة مع بؤر بيضاء مائلة للزرقة على خلفية حمراء داخل الفم على البطانة الداخلية للخد.

- طفح جلدي.

نصائح لتجنب الإصابة بالحصبة

قدم بدران، عدة نصائح من أجل تجنب الإصابة بالمرض، والتي يجب على الأشخاص اتباعها، منها:

- تطعيم الأطفال ضد الحصبة يحمي أفراد العائلة والمجتمع صغارًا وكبارًا من الإصابة بالحصبة.

- التثقيف الصحى المجتمعى لشرح أهمية اللقاحات.

- سد الفجوات في تغطية التحصين، للأطفال الذين لم يحصلوا على خدمات التحصين أثناء الجائحة.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمنع تفشّي الأمراض التي يمكن منعها باللقاحات.

وكانت هيئة الطوارئ في بريطانيا، أعربت عن قلقها الشديد نتيجة تزايد مخاطر انتشار مرض الحصبة، إذ اكتشفت وجود 216 حالة مؤكدة، و103 حالات محتملة للمرض في مدينة وستميدلاندز منذ أكتوبر الماضي، إذ أشارت الأدلة إلى أن معظم هذه الحالات تصيب الأطفال الذين تكون أعمارهم أقل من 10 سنوات، وسط مخاوف من تفشيها وتحولها لوضع وبائي بسبب إهمال التطعيمات.