جريمة غامضة بشيكاغو.. العثور على 7 قتلى في منزلين

أعلنت الشرطة في منطقة جولييت، الواقعة بالقرب من شيكاغو الأمريكية، يوم الاثنين، أنها اكتشفت سبعة أشخاص قد قتلوا بالرصاص في منزلين في المنطقة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الشرطة الأمريكية تفتح تحقيق

ووفقًا للشرطة، فإن فريق التحقيق يقوم بالبحث عن رجل مشتبه به في عملية القتل، والذي يُعتقد أنه كان على علاقة بالضحايا.

وأشارت الشرطة، إلى أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات عن الدافع المحتمل وراء إطلاق النار، ولكن هناك اعتقاد بأن الضحايا ينتمون إلى نفس العائلة.

وروميو نانس البالغ من العمر 23 عامًا هو المشتبه به، وفقًا لإدارة شرطة جولييت، وأشارت السلطات إلى أنه يُعتبر مسلحًا وخطرًا.