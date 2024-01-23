رومانسي وكوميدي وداعية.. أدوار مختلفة نجح في تقديمها حسن يوسف

فوجئ الوسط الفني ومحبي الفنان حسن يوسف، باعتزاله الفن بعد مسيرة طويلة من الأعمال الفنية التي تنوعت بين الرومانسي والكوميدي والديني.

أعمال حسن يوسف الفنية

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز أدوار حسن يوسف، التي جسدها في مشواره الفني:

قدّم حسن يوسف، العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، بما في ذلك الأفلام الرومانسية التي جمعته بزوجته شمس البارودي، وأيضا الفنانة سعاد حسني.

اشتهر «يوسف» بأدوار «الولد الشقي»، كما تميزت العديد من أعماله بالكوميديا وخفة الظل.

وفي آخر مسيرته الفنية قدم عدة أعمال دينية، كان أبرزها «إمام الدعاة» الذي جسده خلاله سيره حياه الإمام الشعراوي، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا.

اعتزال حسن يوسف

أعلن الفنان حسن يوسف، خلال لقاء تلفزيوني، اعتزاله الفن والتفرغ للعبادات، وذلك بعد وفاة نجله عبدالله الذي رحل عن عالمنا، في يوليو الماضي غرقًا.