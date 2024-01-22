حسن يوسف يحسم الجدل بشأن اعتزاله الفن: «لسه موجوع»

علق الفنان حسن يوسف، على أنباء اعتزاله الفن بعد تصريحات زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، موضحا أن وفاة ابنه الراحل عبد الله أثرت عليه بشكل كبير.

وتابع حسن يوسف في تصريحات تلفزيونية: «أنا الحمد لله بخير وكويس.. وبعد وفاة ابني الغالي عبد الله أخدت القرار فورا لأن الوجع اللي جوايا وجع الابن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم أدوار الناس اتعودت تشوفني فيها.. وأنا لسه جوايا الوجع ده».

وأضاف حسن يوسف، أنه راضٍ بقضاء الله ولا يستطيع سوى أن يقول الحمد لله على كل شي.

وأشار حسن يوسف إلى أنه يقضي وقته الحالي في قراءة القرآن الكريم، وإذا عرض عليه أعمال فنية لو كان الدور مناسب ومكتوب بشكل جيد والأجر الذي سيتقاضيه مناسب له، وقتها يفكر في الموضوع.. لكن لو غير ذلك فليس هناك نية للعودة.