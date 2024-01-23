حسن يوسف يتبع زوجته شمس البارودي في اعتزال الفن لنفس السبب

فوجئ الوسط الفني ومحبي الفنان حسن يوسف، بإعلان خبر اعتزاله الفن، والتفرغ إلى العبادة بعد وفاة نجله، الذي رحل عن عالمنا في يوليو الماضي غرقا.

شمس البارودي تعلن اعتزال حسن يوسف

وأعلنت شمس البارودي، منذ أيام خلال تصريحات لـ«الوطن» اعتزال زوجها الفنان حسن يوسف الفن، والتفرغ للعبادة، بعد وفاة نجلهما الذي أثر فيهما بشكل كبير.

وبهذا القرار يلحق الفنان حسن يوسف، بزوجته شمس البارودي، التي اعتزلت منذ سنوات، وارتدت الحجاب، وقررت الابتعاد عن الأضواء والتفرغ للعبادة،

حسن يوسف يعتزل الفن

وأعلن الفنان حسن يوسف في تصريحات تلفزيونية، اعتزاله الفن والتفرغ للعبادة بعد وفاة نجله عبدالله غرقا، قائلا: «لسة موجوع لوفاة عبدالله».

وأكد أن فكرة عودته للتمثيل حاليا ليست مطروحة، وستكون عودته فيما بعد بحسابات دقيقه.