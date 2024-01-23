50 جنيها.. حكاية أول أجر حصل عليه حسن يوسف في بداية مشواره الفني

أعلن الفنان حسن يوسف، منذ قليل، اعتزاله الفن والتفرغ للعبادة بعد مسيرة فنية طويلة مليئة بأعمال فنية كبيرة.

نستعرض خلال السطور التالية، حكاية أول أجر حصل عليه الفنان حسن يوسف، في بداية مشواره الفني.

صرح حسن يوسف في عدد من اللقاءات أن أول أجر حصل عليه كان 50 جنيهًا في فيلم "أنا حرة"، وبعد الحصول على هذا الأجر قرر أن يهادي إخوته وأعطى جزءًا لوالدته احتفالًا بالأجر.

اعتزال حسن يوسف

أعلن الفنان حسن يوسف، في تصريحات تلفزيونية، قرار اعتزاله الفن بعد وفاة نجله، الذي رحل عن عالمنا العام الماضي غرقًا.

وأكد حسن يوسف، أنه فور وفاة نجله قرر الابتعاد عن الفن والتفرغ للعبادة وقراءة القرآن، ولن يفكر في العودة في الفترة الحالية أبدًا.

وفاة نجل حسن يوسف

أعلن الفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في يوليو الماضي، وفاة الفنان الشاب عبد الله حسن يوسف غرقًا، لافتًا إلى أن الراحل توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين. وبعد وفاة عبد الله نجل حسن يوسف وشمس البارودي دخلا الثنائي في حالة حزن شديدة.