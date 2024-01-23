استهداف النازحين في غزة واعتقالات بالضفة.. انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا يدعى وليد عنايا، من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وشابًا آخر يدعى بهاء سمارة، من قرية بيت أمرين غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

إشعال النيران في معرض لبيع السيارات شرق رام الله

كما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بالرصاص الحي، فجر اليوم، بعد اقتحام القوات بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وفي محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 5 مواطنين فلسطينيين.

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وفي بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شاباً فلسطينيا يدعى باسل محمد عارف «21 عاما» عقب اقتحام منزله، فجر اليوم، وأشعلوا النيران في معرض لبيع السيارات في قرية بيتين شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفي غزة، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استهدفت سيارة تقل نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي.