رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدبولي يهنئ السيسي بالذكرى الـ13 لثورة 25 يناير

كتب:

أسماء زايد
09:37 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير.

وتقدّم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية بمختلف ربوعها في جميع المجالات؛ من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها، داعيا الله أن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار.

اقرأ المزيد:

الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير الأربعاء المقبل.. كورال وأغان وطنية

«الأوبرا» تواصل احتفالات عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير في الإسكندرية

توافد أعضاء «النواب» استعدادا لجلسة رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير

رئيس مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية في الغربية  
بقلم أسماء زايد