مدبولي يهنئ السيسي بالذكرى الـ13 لثورة 25 يناير

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير.

وتقدّم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية بمختلف ربوعها في جميع المجالات؛ من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها، داعيا الله أن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار.