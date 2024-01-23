«س وج».. كل ما تريد معرفته عن شهادة الخدمة العامة لخريجي الجامعات المصرية

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، التفاصيل الكاملة لشهادة الخدمة العامة، والتي من المقرر أن يبدأ التقديم لها اعتبارا من شهر فبراير المقبل، لخريجي الجامعات سواء الإناث أو الذكور المعافون من أداء الخدمة العسكرية، وتتعدد مجالاتها مثل تنمية مجتمعات وتنظيم أسرة وشباب ورياضة وخدمات تعليمية.

من هي الفئات التي يحق لها التقديم للخدمة العامة؟

الخدمة العامة ليست إجبارية ولكن هي مطلوبة من الخريج عند تعينه، إذ أنه يجب أن يحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء باعتبارها ضمن مسوغات التعيين، وهي ليست تجنيدا إجباريا للبنات لكن يحق لجميع المؤهلات العليا من الإناث والذكور المعافون من الخدمة العسكرية التقديم لها، المخاطبون بأداء الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.

هل يتم دفع رسوم للتقديم للخدمة العامة؟

لا توجد أي رسوم للتقديم إلى الخدمة العامة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، لأن جميع النماذج والشهادات الخاصة بها مجانا.

هل توجد شهادة مؤقتة للخدمة العامة؟

توجد شهادة مؤقتة تُفيد بأداء الخدمة العامة من الإدارة الاجتماعية يمكن الحصول عليها.

في حالة وجود أي مشكلة كيف يمكن التواصل؟

يمكن التواصل مع رقم تليفون حددته وزارة التضامن وهو 37614629.

ما هى مواعيد تقديم الخدمة العامة؟

يتم التقديم للدفعة الثانية من الخدمة العامة خلال شهر فبراير المقبل، على أن يتم التكليف في شهر مارس المقبل.

ما المؤهلات المطلوبة لأداء الخدمة العامة؟

جميع المؤهلات العليا مخاطبة بقانون الخدمة العامة عدا:

- الطب بجميع فروعه

- التمريض العالي

ما مجالات الخدمة العامة؟

- تنمية مجتمعات.

- تنظيم أسرة.

- شباب ورياضة.

- خدمات تعليمية.

- خدمات صحية.

هل يمكن التحويل من مجال لأخر في الخدمة العامة؟

نعم.. لا يوجد أي مانع من التحويل.

ما هو السن المناسب لتأدية الخدمة العامة؟

جميع الأعمار لها الحق في تأدية الخدمة العامة.