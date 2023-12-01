رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد فعاليات معسكر الخدمة العامة لطلاب التربية الرياضية

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات معسكر طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة للخدمة العامة، بحضور الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد همام المساعد وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، ومديري عموم الإدارة الهندسية والأمن والعلاقات العامة، بمشاركة 600 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى بالكلية.

الخدمة العامة

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، أشاد رئيس الجامعة بالعمل التطوعي لطلاب الكلية والخدمة العامة التي نفذوها من أعمال نظافة وتزيين الذي يعكس الوعي لدى طلاب الجامعة بالخدمة العامة داخل الجامعة، مضيفًا أن الهدف من هذه المعسكرات هو مشاركة طلاب الجامعة في خدمة أماكنهم والرقى بجامعتهم.

وقال الدكتور عبد الحق سيد عميد الكلية، المشرف على المعسكر إن فعاليات المعسكر يقام سنويًا لأنشطة الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشمل المنطقة بين بوابتي الجامعة الرئيسية وبوابة المساكن في مسافة تتجاوز 3 كيلومترات، مضيفًا أن المعسكر يستمر الجمعة والسبت.