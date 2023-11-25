«التضامن»‎ توضح رابط تقديم الخدمة العامة والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط تقديم الخدمة العامة والأوراق المطلوبة، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وترصد «الوطن» في السياق التالي، رابط تقديم الخدمة العامة والأوراق المطلوبة، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

رابط تقديم الخدمة العامة والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، رابط تقديم الخدمة العامة والأوراق المطلوبة، لتسهيل إمكانية تسجيل نموذج مكلفي الخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العامة، وذلك عبر هذا الرابط، ثم اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الاسم.

2- تسجيل رقم المرور.

3- إدخال عدد من البيانات والأوراق المطلوبة، بداية من 3 سبتمبر المقبل، التي تتمثل في:

- صورة من البيانات التي يسجلها المكلف، على منظومة التسجيل الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي.

- 2 صورة من المؤهل الدراسي.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

- 2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكـور.

- 3 صور شخصية.

مجالات الخدمة العامة

5- يستوفي المتقدم لأداء الخدمة العامة، نموذج «1خ ع» محددًا المجال الذي يرغب في الالتحاق به، وهو من بين المجالات التالية:

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- برامج «وعي، فرصة، تكافل وكرامة، المشروطية الصحية، 2 كفاية، لا أمية مع تكافل وكرامة، أطفال بلا مأوى».

- الأسر المنتجة.

- محو الأمية.

- التأمينات الاجتماعية.

- قطاعات رعاية الأيتام والمسنين.

- الأسر البديلة.

- خدمات الطفولة.

- الخدمات التعليمية.

- أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية أنّ يتوجه المكلفون بأداء الخدمة العامة، إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، بداية من 3 سبتمبر المقبل.