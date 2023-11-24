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انطلاق معسكر الخدمة العامة لطلاب تربية رياضية في جامعة جنوب الوادي

كتب:

رجب آدم
04:46 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
معسكر كلية التربية الرياضية بقنا

معسكر كلية التربية الرياضية بقنا

انطلق اليوم الجمعة، معسكر طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي للخدمة العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور عبدالحق سيد عميد الكلية.

أنشطة كلية التربية الرياضية 

وأشار إلى أنّ هذا المعسكر، يُقام سنويًا ويتضمن أنشطة الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب تجاه وطنهم وجامعتهم.

معسكر جامعة جنوب الوادي 

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أدى الطلاب، الخدمة العامة في الشارع الرئيسي للجامعة، ومن أمام وخلف القرية الأولمبية، وأمام الكلية، ويستمر المعسكر لمدة يومين هذا الأسبوع، وأيضًا يومي الجمعة والسبت من الأسبوع المقبل.

وتواصل جامعة جنوب الوادي، الأنشطة الطلابية في كل كليات جامعة جنوب الوادي من خلال مشاركة الطلاب وأساتذة الجامعة.

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بقلم رجب آدم