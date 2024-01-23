نتنياهو: لن نتوقف عن القتال في غزة حتى تحقيق النصر المطلق

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنّ بلاده لن تتوقف عن الحرب حتى تحقيق النصر الكامل على حماس، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضاف نتنياهو، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في الحادث الذي وقع اليوم، وسيتعلم منه حماية أرواح الجنود، متابعا: «نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا ولن نتوقف عن القتال في غزة حتى تحقيق النصر المطلق».