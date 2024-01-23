حدث ليلا: أمريكا تشتعل بعد قصف اليمن وفضيحة في جيش الاحتلال وزلزال قوي يضرب الصين

شهدت العالم عدة أحداث، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بما في ذلك التطورات الميدانية في غزة، وفضيحة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وضرب أمريكا للحوثيين في اليمن، وحدوث زلزال شديد بالصين، واشتعال في أمريكا وسقوط ضحايا.

فضيحة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

فتح الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا مشتركا في منطقة النقب بين محطة سيغيف شالوم والسلطات المحلية، بعد تقرير تلقاه الجيش حول سرقة مواد وذخائر من حاويات إباسانا في الأراضي العسكرية، وتورط بعض الجنود في قتال داخل قطاع غزة،وفقًا لشبكة «واي نت» العبرية.

ووفقًا لنتائج التحقيق، تبين أن جنديًا يعمل في الخدمة النظامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بسرقة بطاقات ائتمان من جنود دخلوا قطاع غزة خلال فترة القتال، وحول الجندي صورة للبطاقات المسروقة إلى قريب له وهو قاصر يعيش في مستوطنة سيغيف شالوم، وفيما بعد، حاول القاصر استخدام بطاقات الائتمان المسروقة في تطبيقات مختلفة على هاتفه النقال، وقام أيضًا بشراء برنامج لجهازه المحمول.

مقتل 26 ضابط وجندي من صفوف الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن حوالي 20 ضابطًا وجنديًا قتلوا أو أصيبوا في تفجير مبنيين وانهيار مبنى ثالث يتبع للقوات الإسرائيلية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي الساعات الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد 3 ضباط من قواته، بالإضافة إلى إصابة 3 جنود بجروح خطيرة، خلال المعارك التي جرت بين جنود الاحتلال والمقاومة، في قطاع غزة.

أمريكا تشتعل

أشارت تقارير وسائل إعلام أمريكية، تغيير مسار رحلة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز من ولاية تكساس إلى نورث كارولينا، بعد تقارير عن حريق في الفرن على متن الطائرة، بحسب ما ذكرته شبكة «إن بي سي» الأمريكية.

وأوضحت شركة الطيران في بيانها، أن الرحلة رقم 885 تم تحويلها إلى مطار جورج بوش إنتركونتيننتال في هيوستن، نظرًا لوجود "مشكلة ميكانيكية على متن الطائرة" تتعلق بالفرن في المطبخ الأمامي.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإعلان الشرطة الأمريكية عن مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار، في مواقع مختلفة في ولاية إلينوي.

أمريكا تضرب الحوثيين

وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون، أن الضربات التي تم توجيهها إلى مواقع تابعة للحوثيين في اليمن كانت ناجحة وأحدثت تأثيرات إيجابية في جميع المواقع الثمانية التي تم استهدافها. بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن القصف الجوي استهدف مواقع تابعة للحوثيين التي استخدمت لشن هجمات على سفن تجارية وسفن البحرية الأمريكية.

زلزال الصين

ذكرت صحيفة «الجادريان» أن زلزالًا بقوة 7 درجات هز الحدود بين الصين وقيرغيزستان، وحذرت السلطات من احتمالية وقوع أضرار واسعة النطاق.

وأفاد مركز شبكات الزلازل في الصين بأن الزلزال وقع في مقاطعة ووشو بعد الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك وفقًا لوكالة أنباء «شينخوا»، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو وفيات.

وشعر الناس في البلدين المجاورين قيرغيزستان وكازاخستان بالهزات الناجمة عن الزلزال، وخاصة في مدينة ألماتي الكازاخستانية، وغادر السكان منازلهم للبحث عن ملاذ آمن في الشوارع، بعد أن تسبب الزلزال في اهتزاز الجدران وتحريك الأثاث.