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عاجل.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة مصر وكاب فيردي

كتب:

أحمد أبو الليل
10:59 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
مصطفى محمد

مصطفى محمد

شهدت مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية مفاجأة مدوية في تقرير حكم المواجهة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، بسبب هدف مصطفى محمد، الذي سجله للفراعنة قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.

مفاجأة من الاتحاد الأفريقي بعد مباراة مصر وكاب فيردي

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، فإن هناك مفاجأة مدوية في تقرير التشادي الهادي محمد، حكم مباراة مصر وكاب فيردي بسبب هدف مصطفى محمد، الذي لم يتحصل على بطاقة صفراء بعد احتفاله بخلع القميص أثناء احتفاله بالهدف.

غيابات منتخب مصر في مباراة دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

وتأهل منتخب مصر وصيفا للمجموعة الثانية رفقة كاب فيردي، المتصدر، ويغيب عن الفراعنة في لقاء دور الـ16، محمد صلاح، قائد الفراعنة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة غانا، وسفره إلى ليفربول لتلقي العلاج، كما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، في الدور المقبل، لاسيما أنه تعرض للإصابة في الكتف أمام كاب فيردي.

يذكر أن موعد مباراة مصر المقبلة أمام منافسه في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، سيكون تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل.

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بقلم أحمد أبو الليل