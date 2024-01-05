محمد الباز: أختار العمل في لجنة صحفية برئاسة عادل حمودة وعضوية مصطفى عمار وعيد رحيل

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز أن هناك 5 كبار في تاريخ الصحافة المصرية، مشيرا إلى أنه يعتبر أن الأستاذ والمعلم الأول له في الصحافة المصرية هوعادل حمودة ثم الأستاذ صلاح حافظ في روز اليوسف فهو عبقري الصحافة المصرية، والأستاذ موسي صبري فهو «معلم وأسطى صحافة»، ومصطفى أمين، والأستاذة سناء البيسي.

وأضاف الباز خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة الحياة، أنه لو كوّن لجنة خماسية من الصحفيين لأداء مهام صحفية محددة، سييختار الأستاذ عادل حمودة فهو كابتن اللجنة، ثم سيختار نفسه فيها، ثم مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن» والدكتور عيد رحيل مسؤول الإخراج الفني في الدستور وأمين سري، ومعهم من الشباب محمود الشهاوي.