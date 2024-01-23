لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 لكل من يرغب في التقدم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك قبل غلق باب استقبال الطلبات.

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

وطرح الجهاز لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 بعد فتح باب التقديم، يوم 18 يناير الجاري، والذي يستمر حتى 31 من ذات الشهر، ويمكن الدخول من هنا.

التخصصات المطلوبة

وأعلن الجهاز عن عدد من التخصصات لشغل وظائف البريد التي تم الإعلان عنها، وجاءت كالآتي:

1- أخصائي بريد.

2- مهندس تشغيل وسائل النقل.

3- أخصائي مكتب بريد.

4- مهندس ميكانيكا سيارات.

5- مهندس ميكانيكا.

6- أخصائي خدمة عملاء.

7- مهندس كهرباء.

8- مهندس تخطيط النقل.

الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف البريد المصري

ويحتاج المتقدمون لوظائف البريد المصري إلى عدد من الأوراق وجاءت كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي ويُشترط أن تكون سارية.

2- صورة من المؤهل الحاصل عليه المُتقدم.

3- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

4- الموقف الخاص بالخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

5- كارنية القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقدم لشغل وظيفة محامي.

6- إرفاق صورة من أصل المستندات بصيغة jpg.