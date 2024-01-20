الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024.. إليك الرابط

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم في وظائف البريد المصري 2024 منذ 48 ساعة أمام كافة الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة والتي يصل عددها إلى 900 وظيفة شاغرة، على أن يُغلق باب التقديم مع نهاية شهر يناير الجاري، لذا تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري، ورابط التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024

يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري جميعها أصلية ملونة وبصيغة JPG.

1 - صورة شخصية للمتقدم إلى الوظيفة.

2 - بطاقة الرقم القومي «وجهين»، شرط أن تكون البطاقة سارية.

3 - صحيفة الحالة الجنائية، شرط أن تكون سارية، وموجهة إلى الهيئة القومية للبريد أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، «وجهين بحسب الأحوال».

4 - المؤهل الدراسي.

5 - في حال إذا كان التقديم لوظيفة المحام، فيجب أن يكون من ضمن المستندات، كارنيه القيد بنقابة المحامين.

6 - المؤهل الأعلى الحاصل عليه «إن وجد».

7 - للذكور المتقدمين إلى الوظائف، تقديم الموقف من الخدمة العسكرية.

8 - للإناث، تقديم الموقف من الخدمة العامة.

9 - في حال التقدم إلى وظيفة مهندس، تقديم كارنيه القيد بنقابة المهندسين.

10 - شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك إذا كانت هناك حالة إعاقة.

11 - إيصال الإيداع البنكي.

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

ومن أجل التقديم في وظائف البريد المصري 2024، يجب الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عن طريق الضغط على هذا الرابط، ثم الذهاب إلى وظائف البريد المصري، واختيار الوظيفة التي ترغب في التقدم إليها، ثم الضغط على أيقونة في نهاية الصفحة باسم «تقديم طلب».