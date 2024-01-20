أعلنت هيئة البريد المصرية عن طرحها لعدد من وظائف البريد 2024 قبيل إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فتحه لرابط موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024، وذلك ضمن حزمة من الوظائف الحكومية التي وجَّه بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث كلف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عنها.

رابط موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024

وأصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بيانا، أعلن فيه فتح رابط موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024 منذ يومين، وسيكون التقدم لما جرى الإعلان عنه من وظائف البريد 2024 متاحة الآن عبر هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

وأعلن الجهاز أن رابط موقع التقديم للوظائف الخاصة بالبريد المصري 2024 مستمر في العمل حتى منتصف ليلة الخميس 31 يناير الجاري، خلال الـ24 ساعة من أجل استقبال طلبات التقديم من الراغبين بالحصول على وظائف في الهيئة القومية للبريد.

شروط وإجراءات التقديم للوظيفة

وقد نوّه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من قبل عن إجراءات التقديم والشروط والمواصفات، وهي:

- أن لا يزيد عمر المُتقدم عن 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

- يتمتع بالجنسية المصرية وذا سمعه حسنه .

- أن يكون حاصلا على تقدير عام «جيد» على الأقل.

- عليه اجتياز الامتحانات والتدريبات وفق القواعد المقررة.

- عليه اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتاز الامتحانات.

- يجب على المتقدم أن يجتاز التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة.

التخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف كما يلي:

- أخصائي بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

- أخصائي مكتب بريد.

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس كهرباء.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.