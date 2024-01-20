‎لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024.. الأوراق المطلوبة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ‎لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، منذ الخميس الماضي، ويستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

‎لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

ويمكن للراغبين الدخول على ‎لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وهناك عدد من الأوراق يجب على الراغب في التقديم استيفاؤها حتي يُمكنه الالتحاق بوظائف البريد المصري 2024، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الأوراق المطلوبة.

1- صورة بطاقة الرقم القومي ولكن يُشترط أن تكون سارية.

2- إرفاق صورة من أصل المستندات بصيغة jpg.

3- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم للوظيفة.

4- صورة من المؤهل الحاصل عليه المُتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها في الهيئة القومية للبريد.

5- كارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لشغل وظيفة مهندس.

6- الموقف الخاص بالخدمة العسكرية للذكور.

7- كارنية القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقدم لشغل وظيفة محام.

وهناك عدد من التخصصات المطلوبة لشغل وظائف البريد التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كالتالي:

1- مهندس ميكانيكا سيارات.

2- مهندس كهرباء.

3- مهندس ميكانيكا.

4- أخصائي خدمة عملاء.

5- مهندس تشغيل وسائل النقل.

6- مهندس تخطيط النقل.

7- أخصائي بريد.

8- أخصائي مكتب بريد.