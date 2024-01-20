لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024.. الأوراق المطلوبة
كتب:
بسمة عبدالستار
10:48 ص | السبت 20 يناير 2024
البريد- صورة أرشيفية
أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، منذ الخميس الماضي، ويستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.
لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024
ويمكن للراغبين الدخول على لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.
الأوراق المطلوبة للتقديم
وهناك عدد من الأوراق يجب على الراغب في التقديم استيفاؤها حتي يُمكنه الالتحاق بوظائف البريد المصري 2024، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الأوراق المطلوبة.
1- صورة بطاقة الرقم القومي ولكن يُشترط أن تكون سارية.
2- إرفاق صورة من أصل المستندات بصيغة jpg.
3- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم للوظيفة.
4- صورة من المؤهل الحاصل عليه المُتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها في الهيئة القومية للبريد.
5- كارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لشغل وظيفة مهندس.
6- الموقف الخاص بالخدمة العسكرية للذكور.
7- كارنية القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقدم لشغل وظيفة محام.
وهناك عدد من التخصصات المطلوبة لشغل وظائف البريد التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كالتالي:
1- مهندس ميكانيكا سيارات.
2- مهندس كهرباء.
3- مهندس ميكانيكا.
4- أخصائي خدمة عملاء.
5- مهندس تشغيل وسائل النقل.
6- مهندس تخطيط النقل.
7- أخصائي بريد.
8- أخصائي مكتب بريد.