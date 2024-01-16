وزير الإنتاج الحربي يجري جولة مفاجئة لمصنع 81 الحربي

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي» التابعة للوزارة، حيث تواجد الوزير في الشركة باكرًا مع بداية يوم العمل وحضور العاملين إلى مقر الشركة، واتجّه مباشرةً إلى خطوط الإنتاج بالشركة لتفقدها.

وأكد الوزير حرصه على استمرار أعمال المرور المفاجئ على الشركات والوحدات التابعة، ليتابع بنفسه انتظام سير العمل بها على أرض الواقع وللتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج وتطبيق معايير الجودة والتزام العاملين بارتداء مهمات الأمان وتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ الجولة التفقدية المفاجئة ليست الأولى لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حيث أجرى الوزير أكثر من زيارة مفاجئة للشركة على مدار الشهور الماضية والتي كان آخرها بشهر سبتمبر الماضي، وجرى خلالها إصدار عدد من التوجيهات الوزارية لتطوير الأداء، حيث تابع الوزير محمد صلاح مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات التي أصدرها في الجولات التفقدية المفاجئة السابقة.

واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس مدحت شكري رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وما تم من أوجه للتطوير في الشركة بالفترة الأخيرة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء مثل رفع كفاءة أحد المصانع بالشركة وهو مصنع الرزينات التي تعد الخامة الرئيسية لإنتاج البويات، حيث كان المصنع متوقفا منذ أكثر من 10 سنوات وتم تطويره بواسطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، وكذا أعمال رفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد بالشركة «مصنع 81 الحربي» والتي تعد من أبرز المشروعات الحربية التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2023.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية انتهاز الفرص المتاحة في الفترة الحالية، وتزايد الإقبال والطلب على منتجات الشركة «مصنع 81 الحربي»، مشيرا إلى أنّ الشركة كانت واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي، ونجحت كذلك في أن تكون واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية ولذا حرص الوزير على تكريمها بشهر نوفمبر الماضي خلال مناقشة الجمعيات العمومية الأخيرة عن العام المالي (20222023).

ووجّه الوزير الشكر والثناء إلى العاملين في الشركة على مجهوداتهم، والتي لولاها ما كانت ستتواجد ضمن أفضل الشركات تحقيقا للأرباح على مستوى الشركات التابعة للوزارة، وحثّ العاملين على تقديم المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للحفاظ على هذا الإنجاز بل والسعي إلى حصول الشركة على المركز الأول خلال الأعوام المقبلة بين الشركات المحققة للأرباح والمتميزة من حيث القدرات التصنيعية على مستوى الإنتاج الحربي.

وخلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات ركزت على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة، والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، والالتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها، والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.

بدوره، أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي» تلبي مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتستفيد من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل «البويات بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات»، وتضم الشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.