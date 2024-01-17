وزير الإنتاج الحربي: مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بقدرة 30 ميجا بالساعة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لبحث مستجدات الموقف التنفيذي لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير محمد صلاح، اللقاء بالترحيب بجميع الحضور، مؤكّدًا حرص جميع الجهات المعنية على سرعة المضي قدمًا في تنفيذ المشروع الخاص بإنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية لما له أهمية في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تنفيذ المشروعات التي تساهم في تحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أنَّ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة يستهدف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات/ساعة، موضحاً أنَّه يتمّ حاليًا مع المختصين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دراسة إمكانية ربط محطة أبو رواش بمحطة محولات الجيزة الصناعية وتجهيزها فنياً لاستقبال 30 ميجا وات حمل مستمر وذلك قبل البدء في أعمال التشغيل الفعلي لمحطة أبو رواش.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنَّ منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال 3 مراحل تم إعدادها بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية ، وتشمل المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها برنامج البنية الأساسية وما يتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات.

وفى هذا الصدد، أوضح الوزير محمد صلاح أنَّه تمّ الانتهاء من 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات، كما تم رفع كفاءة 6 خطوط لتدوير المخلفات و4 محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة.

ولفت إلى أنَّه في ظل التعاون بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والتنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة تم في إطار المرحلة الأولي تسليم مصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن/الساعة كما تم الانتهاء من مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي شهر مارس 2023 عبر الفيديو كونفرانس، وجار تسليم مصنع دفرة بمحافظة الغربية ومصنع دار السلام بمحافظة سوهاج، وفي إطار المرحلة الثانية تمّ تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنَّ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة يعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، ويحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تؤدي إلى أضرار بيئية والتي ينتج عنها انبعاثات، ويعمل على تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية بما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا بإتاحة إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، مما سيوفر عائدًا ماديًا ويتيح مصدر جديد للطاقة.

ومن جهته، أكّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حرص الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح هذا المشروع الهام تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ودعمه لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ على البيئة.