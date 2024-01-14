«الإنتاج الحربي» توجه بتنظيم ندوات توعوية للعاملين في مصانع الوزارة

قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وجه بتنظيم ندوات توعوية للعاملين والعاملات في الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأضاف «بكر» في تصريحات صحفية له اليوم، أن الوزارة نظمت ندوتين توعويتين بعنوان «النمو النفسي للمراهقين وكيفية التعامل معهم»، وذلك بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الجهات التابعة للوزارة.

وأضاف أن الدكتورة نهلة أمين أحمد، المعالجة النفسية بمستشفى الشرطة، ألقت الندوتين، وأشارت إلى التغيرات التي يمر بها المراهقين سواء من الناحية العقلية أو السلوكية في إطار رحلتهم لاكتمال نضجهم وتوافقهم مع أنفسهم ومع المجتمع المحيط بهم، مؤكدة أنه ينبغي أن يعي الأهل السمات الشائعة للأفراد في سن المراهقة مثل الاستقلالية وعدم تقبّل النقد والرغبة في إثبات الذات والتأثر بالأقران.

وأضافت أنه على الأمهات والآباء حُسن التصرف مع هذه السمات، من خلال التحلي بالحكمة خلال نصح الأبناء ومساعدتهم على شغل أوقات فراغهم بأنشطة إيجابية ونافعة وتجنب إستخدام العنف والنقد الهدّام وضرورة الإلتزام بالقيم التي يدعون أبنائهم للتحلي بها مع الاهتمام بالرياضة البدنية، ما ينعكس بالإيجاب على الأسرة والمجتمع ككل، ونوّه المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال الندوتين تلقّي استفسارات الحاضرين بشأن موضوع الندوة وتم الرد عليها.

وأشارت أمل عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، إلى أن تنظيم الندوتين يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (اجتماعية - دينية - صحية) بما ينعكس بالإيجاب على توسيع مداركهم وتطوير أسلوب تفكيرهم.